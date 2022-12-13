Genelevde tanıştığı kadına aşık oldu! Eleştirilere aldırmadan düğün yapıp evlendi
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Nijeryalı bir adam, Hindistan Mumbai'deki genelevde tanıştığı kadına aşık oldu. Kadını ülkesine getiren adam, çevresindekilerin tüm eleştirilerine rağmen kadınla düğün yaparak evlendi.
Nijerya'da bir adam, Hindistan ziyareti sırasında arkadaşlarının ısrarı üzerine Mumbai'deki geneleve gitti. Genelevdeki bir kadınla para karşılığında ilişkiye giren adam, daha sonra kadından hoşlanmaya başladı.
ÜLKESİNE DÖNERKEN YANINDA GÖTÜRDÜ
Kadının da kendisinden hoşlanmasının ardından kararını veren adam, 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen kadını da yanına alarak ülkesine döndü.
ELEŞTİRİLERE RAĞMEN EVLENDİ
Olayın duyulmasının ardından bir anda eleştirilerin odağı haline gelen genç adam, tüm söylentilere karşı durarak kadınla evlendi. Çift şimdilerde mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyor.