Genç kızın bekaret kanını alıp sokak sokak dolaştırdılar! Resmen skandal

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde bir kadının, elinde gelin olan kızın bekaret kanını taşıyarak sokak sokak dolaştığı görülüyor.

YURTDIŞINDA KAYDEDİLDİ

Söz konusu görüntülerin yurtdışında kaydedildiği belirtildi. Ancak hangi ülke olduğuna dair bilgi verilmedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, büyük tepki göstererek, "Büyük skandal, ayıp, böyle şey mi olur, korkunçsunuz" gibi yorumlarda bulundu.