Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Japonya'da kamuoyunu sarsan bir taciz olayı, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde kısa sürede ortaya çıkarıldı. Kalabalık bir bölgede yaşanan olayda, genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir adam, durumu fark eden başka bir erkek tarafından suçüstü yakalandı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre olay, gün içinde yoğunluğun fazla olduğu bir bölgede meydana geldi. Genç kızın huzursuz davranışlarını ve yaşlı adamın şüpheli hareketlerini fark eden bir kişi, duruma müdahale etmeye karar verdi. Taciz şüphesinin güçlenmesi üzerine adam, yaşlı şahsı durdurarak çevredeki insanların da dikkatini çekti.

Kısa sürede olay yerine toplanan kalabalık, genç kızın güvenliğini sağlarken yetkililere haber verildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi gözaltına aldı. İlk ifadelerde genç kızın yaşadığı korku ve panik dikkat çekerken, polis olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Japon basınında yer alan haberlere göre, şüpheli yaşlı adamın daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, mağdurun psikolojik destek alması için ilgili birimlerin devreye sokulduğunu açıkladı.

Olay, Japonya'da özellikle toplu alanlarda yaşanan taciz vakalarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve haberler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı genç kıza destek mesajları gönderdi.

Yetkililer, taciz vakalarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, benzer durumlarda vatandaşların güvenliği ön planda tutarak polise haber vermesini tavsiye etti.