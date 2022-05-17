Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı - Haberler

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Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı

Haberler.com - Dünya
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Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki bir otelde tatil yapmaya giden İngiliz kadın, gece sarhoş olarak odasına geçti. İddiasına göre ise ardından hemen uykuya daldı. Fakat kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken buldu. Otel çalışanı, kadının rızası olduğunu savunurken, kadın iddiaları reddetti.

Yunanistan'da bulunan Korfu Adası'nda tatil yapan İngiliz kadın, başına gelenler nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İddialara göre genç kadın, alkol aldıktan sonra otel çalışanının yardımıyla odasına çıktı.

Kadın kısa süre içerisinde kendinden geçti fakat yine iddialara göre otel çalışanı, odadan gitmedi ve sarhoş şekilde olan İngiliz kadına tecavüzde bulundu.

Sabah kendisine gelen kadın ise otel çalışanını kendisine cinsel saldırıda bulunurken yakaladı. Hemen toparlanan kadın, 40 yaşındaki otel çalışanı hakkında şikayette bulundu.

Otel çalışanı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İkisinin odaya birlikte çıktıklarını ve kadının isteği üzerine birlikte olduklarını öne sürdü. Otel çalışanının gözaltı süreci devam ederken, olay hakkındaki soruşturma da genişletildi.

Haberler.com - Dünya

Yunanistan, Tecavüz, Tatil, Otel, Cinsellik, Dünya, Haberler

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