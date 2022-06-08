Gece çalılıkların arasında sevimli bir köpek sandığı timsahı sevmeye kalkınca tek bacağından oldu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Florida eyaletinde bir motelin bahçesinde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan adam, çalılıkların arasında köpek sandığı hayvanı sevmek istedi. Bir anda saldırıya geçen ve timsah olduğu anlaşılan hayvan, adamın bacağını kopardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki motelde tatil yapan ve ismi açıklanmayan bir adam, gece saatlerinde motelden dışarı çıkarak dolanmaya başladı.
SEVİMLİ KÖPEĞİ SEVMEK İSTEDİ
Şahıs, yürüdüğü sırada çalıların arasında köpek olduğunu düşündüğü bir canlı fark etti. Yanına giderek hayvanın başını okşamaya çalışan şahıs, bir anda uğradığı saldırı nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü kendisine saldıran köpek değil, timsahtı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Motel çalışanlarının da yardımıyla hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki adam, hemen ameliyata alındı. Fakat bacak yapısının büyük oranda zarar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayın, adamın ifadeleriyle birebir örtüştüğünü açıkladı.