Gece çalılıkların arasında sevimli bir köpek sandığı timsahı sevmeye kalkınca tek bacağından oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece çalılıkların arasında sevimli bir köpek sandığı timsahı sevmeye kalkınca tek bacağından oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Gece çalılıkların arasında sevimli bir köpek sandığı timsahı sevmeye kalkınca tek bacağından oldu

ABD'nin Florida eyaletinde bir motelin bahçesinde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan adam, çalılıkların arasında köpek sandığı hayvanı sevmek istedi. Bir anda saldırıya geçen ve timsah olduğu anlaşılan hayvan, adamın bacağını kopardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki motelde tatil yapan ve ismi açıklanmayan bir adam, gece saatlerinde motelden dışarı çıkarak dolanmaya başladı.

SEVİMLİ KÖPEĞİ SEVMEK İSTEDİ

Şahıs, yürüdüğü sırada çalıların arasında köpek olduğunu düşündüğü bir canlı fark etti. Yanına giderek hayvanın başını okşamaya çalışan şahıs, bir anda uğradığı saldırı nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü kendisine saldıran köpek değil, timsahtı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Motel çalışanlarının da yardımıyla hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki adam, hemen ameliyata alındı. Fakat bacak yapısının büyük oranda zarar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayın, adamın ifadeleriyle birebir örtüştüğünü açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title