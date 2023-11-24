Gazzeli Müzisyen İsrail Askerinin Gitar Çalma Görüntülerine Şaşkınlık Yaşadı

Gazzeli bir müzisyen, İsrail'in işgal ettiği Gazze'de enkaz üzerinde gitar çalan bir İsrail askerinin görüntülerini izleyince büyük şaşkınlık yaşadığını paylaştı. Müzisyen, babasının öldürüldüğü saldırılarda hediye ettiği gitarın da alınmaya çalışıldığını belirterek adaletsizliğe tepki gösterdi.

Gazzeli bir müzisyen, sosyal medyada, İsrail'in işgal ettiği Gazze'nin kuzeyinde enkaz üzerinde gitar çalan bir İsrail askerinin görüntülerini izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

"Hamadah" sahne adıyla tanınan Gazzeli müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini şoke eden bir video ile karşılaştığını ifade etti.

Gazzeli müzisyen, "Bir işgalci İsrail askerinin Gazze'deki enkazın ortasında gitar çaldığı bu TikTok videosunu gördüğümde şoke oldum. Bu gitarı çok iyi tanıyorum çünkü Gazze'de bunun gibi gitar çok fazla yok. Bu gitarı bana 15 yıl önce babam hediye etmişti." ifadelerini kullandı.

"Şimdi ondan bana kalan son şeyi de almaya geldiler"

Babasının 2014'te yine İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Hamadah, şunları kaydetti:

"Şimdi ondan bana kalan son şeyi de almaya geldiler. Sevdiklerimizi, evlerimizi, ailelerimizi, hatta müziğimizi, anılarımızı elimizden almaları yeterli değil mi? Bu adaletsizlik nerede duracak?"

Matan Cohen adlı bir İsrail askerinin, sosyal medyada yayılan söz konusu videoda, Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu oluşan enkazın üzerinde neşe içinde gitar çaldığı görülüyor.