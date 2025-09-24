Gazze Zirvesi'nden Ortak Bildiri: Barış ve Yeniden İnşa Vurgusu

ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı Gazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayımlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde, BM Genel Merkezi'nde dün ABD ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İİT üyesi 8 devletin katıldığı Gazze konulu çok taraflı zirvenin ortak bildirisi yayımlandı. Bildiride, katılımcıların Gazze'nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT tarafından hazırlanan kapsamlı plana ve güvenlik düzenlemelerinin zorunluluğuna işaret ettikleri, uluslararası desteklerle Filistin liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladıkları ve Filistinlilerin Gazze'de yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışmayı taahhüt ettikleri ifade edildi.

Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderlerinin zirveyi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundukları belirtilen bildiride, "Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz tablo, insani trajedi ve ağır can kayıpları, bunun bölgedeki ciddi yansımaları ile tüm İslam dünyasına etkileri dile getirilmiştir. Zorla yerinden edilmenin kabul edilmediği ve yerinden edilenlere geri dönüş hakkı tanınması gerektiği yönündeki ortak tavır tekrarlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca, "Liderler, savaşın sona erdirilmesi ve ivedilikle ateşkese ulaşılması gerektiğini vurgulamış, bunun hem rehinelerin serbest bırakılmasına hem de yeterli insani yardımın ulaştırılmasına imkan tanıyacağını, aynı zamanda adil ve kalıcı bir barışa giden ilk adım olacağını belirtmişlerdir" denildi.

Öte yandan, Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderlerinin Trump ile iş birliği yapma taahhütlerini yeniledikleri kaydedilen bildiride, liderlerin savaşı sonlandırmak ve adil, kalıcı bir barış sürecinin önünü açmak için Trump'ın liderliğinin önemini vurguladıkları aktarıldı. Bildiride, "İstikrarı sağlamak için bir planın ayrıntılarının belirlenmesi gerektiği belirtilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği ifade edilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform girişimleri desteklenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

