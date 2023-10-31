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Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!

İsrail güçleri günlerdir havadan bombaladığı Gazze'ye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu başlattı. İsrail ordusu tarafından servis edilen bir görüntüde operasyon öncesi Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine "Gazze'ye girmeye hazırlanın" emrinin verildiği duyuluyor.