Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!
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İsrail güçleri günlerdir havadan bombaladığı Gazze'ye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu başlattı. İsrail ordusu tarafından servis edilen bir görüntüde operasyon öncesi Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine "Gazze'ye girmeye hazırlanın" emrinin verildiği duyuluyor.
İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı. Operasyon öncesi servis edilen bir görüntüde Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine saldırı emri verildi.