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Gazze'ye çocuk felci aşısı gönderilecek

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'de endişe yaratan çocuk felci için gelecek haftalarda 60 bin doz aşının gönderileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'de endişe yaratan çocuk felci için gelecek haftalarda 60 bin doz aşının gönderileceğini duyurdu. Adraee, 7 Ekim'den bu yana 282 bin dozdan fazla aşının Gazze Şeridi'ne gönderildiğini belirtti.

IDF Sözcüsü Adraee, Gazze'ye gönderilen ve gönderilmesi planlanan aşılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana Gazze'ye 282 bin 126 şişe çocuk felci aşısı girdi, bu da 2 milyon 821 bin 260 aşı dozuna yetiyor. Önümüzdeki haftalarda, bir milyondan fazla çocuğun aşılanması için yaklaşık 60 bin ek aşı dozu uygulamaya konulacak. Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinasyon Birimi (COGAT) liderliğindeki Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, sağlık personeli ve çocuk felci aşılarının Gazze Şeridi'ne uygulanması da dahil olmak üzere, hastalıkları ve salgın hastalıkları önlemek için aşı dozlarının Gazze Şeridi'ne girmesine izin veriliyor. Geçen Temmuz ayında çocuk felcine neden olan virüsün keşfedilmesinden bu yana yukarıda bahsi geçen aşı kampanyası çerçevesinde, Kerem Şalom geçiş noktasından 90 bin aşı dozunun daha hazırlanmasına yetecek 9 bin şişe aşının girişi yapıldı" ifadelerini kullandı.

GUTERRES KAMPANYA BAŞLATACAK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 'nihai aşının' ateşkes olduğuna dikkat çekerek, çocuk felci konusunda kampanya başlatmaya hazırlandığını belirtmişti. Guterres, "Çocuk felci virüsü Gazze'de dolaşırken, BM 640 binden fazla çocuk için bir aşı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Şiddetli bir savaş sırasında çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek imkansızdır. Açık olalım, Gazze'de çocuk felci için nihai aşı barış ve derhal insani bir ateşkestir. Ancak her durumda, savaşta bir çocuk felci için bir duraklama şarttır" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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