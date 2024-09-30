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Gazze Şeridi'nde Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda toplam 41 bin 615 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 96 bin 359 olduğu belirtildi. Son 24 saatte 20 Filistinli daha hayatını kaybetti.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 615 sivilin hayatını kaybettiğini, 96 bin 359 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 615'e, yaralı sayısının ise 96 bin 359'a yükseldiği belirtildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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