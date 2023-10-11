Gazze Şeridi'nde Elektrik Tamamen Kesildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100, yaralıların sayısının ise 5 bin 339'a yükseldiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinin yakıtının bitmesi ile bölgeden elektrik tamamen kesildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100, yaralıların sayısının ise 5 bin 339'a yükseldiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinin yakıtının bitmesi ile bölgeden elektrik tamamen kesildi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci günde devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralinin yakıtı bitmesiyle bölgede elektrik tamamen kesildi. Gazze Enerji Kurumu Jalal Ismail yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıtın bitmesi nedeniyle saat 14.00'te durduruldu" dedi.

Hastanelerdeki yakıt stokunun yarın bitmesi bekleniyor

Gazze Şeridi'nde halk, elektrik ihtiyacını jeneratör ve aküler ile karşılamaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanı Mai el-Kaila, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerdeki jeneratörleri çalıştıracak yakıt stoku yarın günü sona erecek ve bu da hastanelerdeki felaket koşullarını daha da kötüleştirecek" dedi.

Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in 9 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik "tam abluka" ilan etmiş, elektrik ve su tedarikini kesmişti.

Filistin'de can kaybı bin 100'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 5 bin 339'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE