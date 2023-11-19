Gazze Şeridi'nde çatışmalarda 3 İsrail askeri daha öldü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 3 askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu haberle birlikte bugün ölen asker sayısı 5'e yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda, 3 askerin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, sabah çatışmalarda 2 askerinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 5'e çıktı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bugün 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dünya