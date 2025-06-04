Gazze Savaşında Ölü Sayısı 54 Bin 607'ye Ulaştı

Gazze Savaşında Ölü Sayısı 54 Bin 607'ye Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 54 bin 607'ye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 97 kişi öldü, 440 kişi yaralandı. ABD destekli yardım vakfı da, saldırılar sonrası yardım faaliyetlerini askıya aldı.

(ANKARA)Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 54 bin 607'ye, yaralı sayısının ise 125 bin 607'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlık son 24 saatte 97 kişinin öldüğünü, 440 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda son 24 saatte hastanelerde 97 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırılarda 440 kişinin de yaralandığını açıklayan bakanlık, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 54 bin 607'ye, yaralı sayısının ise 125 bin 607'ye ulaştığını belirtti.

Öte yandan ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), İsrail güçlerinin dün bir dağıtım noktasının yakınında yardım almaya çalışan Filistinlilere yeniden ateş açmasının ardından, en az 27 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanması üzerine, bugün Gazze'deki yardım faaliyetlerini bir günlüğüne askıya alacağını duyurdu.

İsrail ordusu, GHF'nin yardım dağıtım merkezlerine giden yolların "çatışma bölgesi" ilan edildiğini açıkladı ve Gazze halkını bu alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. GHF, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yardım faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının "yenileme, yeniden düzenleme ve verimlilik artırma çalışmaları" nedeniyle gerekli olduğunu savundu.

Açlıkla mücadele eden insanların yardım almak isterken öldürülmesi, uluslararası kamuoyunda büyük tepki yaratırken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ölümlerle ilgili bağımsız soruşturma başlatılması ve "sorumluların hesap vermesi" çağrısında bulundu. Guterres, "Filistinlilerin gıda için hayatlarını riske atmaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Kasım 2024'te tutuklama kararı çıkarmıştı. İsrail ayrıca, Gazze'ye yönelik savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.

Kaynak: ANKA / Dünya
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