Haberler

Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Şiddetli Yağışla Su Altında Kaldı

Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Şiddetli Yağışla Su Altında Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Han Yunus Belediyesi, Gazze'deki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı çadırların yıkıldığını açıkladı.

GAZZE'de Filistinliler için kurulan çadırların, şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.

Han Yunus Belediyesi yetkilileri, kentteki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını açıkladı. Han Yunus'un El-Mavasi bölgesinde birkaç çadırın yağmur nedeniyle yıkıldığı, diğerlerinin ise bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçtuğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.