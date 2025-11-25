Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Şiddetli Yağışla Su Altında Kaldı

GAZZE'de Filistinliler için kurulan çadırların, şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.

Han Yunus Belediyesi yetkilileri, kentteki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını açıkladı. Han Yunus'un El-Mavasi bölgesinde birkaç çadırın yağmur nedeniyle yıkıldığı, diğerlerinin ise bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçtuğu belirtildi.