Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Şiddetli Yağışla Su Altında Kaldı
Han Yunus Belediyesi, Gazze'deki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı çadırların yıkıldığını açıkladı.
GAZZE'de Filistinliler için kurulan çadırların, şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.
Han Yunus Belediyesi yetkilileri, kentteki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını açıkladı. Han Yunus'un El-Mavasi bölgesinde birkaç çadırın yağmur nedeniyle yıkıldığı, diğerlerinin ise bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçtuğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya