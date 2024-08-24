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Gazze'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, bölgede 25 yıl aradan sonra görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF'in virüsün bulaşmasını durdurmak için aşılama kampanyası başlatacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 10 aylık bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede 25 yıl aradan sonra görülen ilk vaka olduğu kaydedildi. Sol alt bacağında felç meydana gelen çocuğun durumunun stabil olduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF'in virüsün bulaşmasını durdurmak üzere iki ayakla aşılama kampanyası başlatmak üzere çalıştıklarını vurguladı. BM'nin Filistin Ajansı UNRWA, "Gazze Şeridi'nde 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası doğrulandı. UNRWA olarak Gazze Şeridi'ndeki en büyük birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak, ay sonundan itibaren birinci basamak sağlık merkezlerimizde ve mobil kliniklerimizde çocukları aşılamaya hazırız. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

BM, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek amacıyla mücadeleye bir haftalık ara verilmesi çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri António Guterres, "Gazze'de yüz binlerce çocuk risk altında" ifadelerini kullandı. Guterres ayrıca, aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için aşı ve gerekli ekipmanların ulaşımının kolaylaştırılması, ayrıca çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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