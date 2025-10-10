Gazze'de Ateşkes Sonrası Filistinliler Evlerine Dönmeye Başladı
GAZZE'deki ateşkesin ardından, güney bölgelerde göç eden Filistinlilerin kuzeydeki evlerine dönüşü başladı. Reşid Caddesi üzerinden Gazze kent merkezine ulaşmaya çalışan binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlere geri dönüyor.
İsrail'in saldırıları nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinlinin, Gazze kentindeki evlerine dönmeye başladığı bildirildi. Filistinlilerin kente ulaşmak için Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya