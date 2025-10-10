Haberler

Gazze'de Ateşkes Sonrası Filistinliler Evlerine Dönmeye Başladı

Gazze'de Ateşkes Sonrası Filistinliler Evlerine Dönmeye Başladı
GAZZE'deki ateşkesin ardından, güney bölgelerde göç eden Filistinlilerin kuzeydeki evlerine dönüşü başladı. Reşid Caddesi üzerinden Gazze kent merkezine ulaşmaya çalışan binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlere geri dönüyor.

GAZZE'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, güney bölgelerdeki Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinlinin, Gazze kentindeki evlerine dönmeye başladığı bildirildi. Filistinlilerin kente ulaşmak için Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
