Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlayacağını müjdeleyen Hamas'tan yapılan açıklamada "Arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik" ifadesi kullanıldı. Söz konusu teklif çarşamba günü Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunuldu.

4 REHİNE CENAZESİ TESLİM EDİLECEK

Hamas, ABD vatandaşı olan rehine asker Edan Alexander ile 4 çifte vatandaşın cenazelerinin serbest bırakılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

"HAMAS'IN DAHA FAZLA REHİNE BIRAKMASI GEREKİYOR"

Teklif kapsamında Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakmasına karşılık ateşkesin uzaması ve Gazze'ye yardım girişine yeniden izin verilmesi planlanıyor.