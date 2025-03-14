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Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

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Hamas, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması yönünde arabuluculardan bir teklif aldıklarını ve buna yanıt verdiklerini açıkladı. Hamas, anlaşmaya göre 1 ABD'li rehine ile 4 rehine cenazesinin teslim edileceğini duyurdu.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlayacağını müjdeleyen Hamas'tan yapılan açıklamada "Arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik" ifadesi kullanıldı. Söz konusu teklif çarşamba günü Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunuldu.

4 REHİNE CENAZESİ TESLİM EDİLECEK

Hamas, ABD vatandaşı olan rehine asker Edan Alexander ile 4 çifte vatandaşın cenazelerinin serbest bırakılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

"HAMAS'IN DAHA FAZLA REHİNE BIRAKMASI GEREKİYOR"

Teklif kapsamında Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakmasına karşılık ateşkesin uzaması ve Gazze'ye yardım girişine yeniden izin verilmesi planlanıyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tamam bunu da zafer duye halkiniza yutturun

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hamas İsrail piyonudur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
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