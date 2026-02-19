Haberler

Trump'ın Başkanlığındaki Gazze Barış Kurulu İlk Toplantısını Yapıyor

Trump'ın Başkanlığındaki Gazze Barış Kurulu İlk Toplantısını Yapıyor
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığındaki Gazze Barış Kurulu, bugün Washington'da ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, Filistin sorununun çözümüne yönelik çabaların önemini vurgulayarak, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım desteğini sürdüreceğini belirtecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını yürüteceği Barış Kurulu bugün Washington'da ilk toplantısını yapacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani krizin çözümü amacıyla oluşturulan Gazze Barış Kurulu, bugün ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenecek toplantıya, 20'den fazla ülkenin katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı konuşmada, Filistin sorununun çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizeceği ve Türkiye'nin bu yöndeki girişimlere olan tam desteğini ifade edeceği öngörülüyor.

İsrail'in ateşkes ihlallerini sonlandırması ve insani yardımların kesintisiz, yeterli miktarda geçişine izin vermesi gerektiğine vurgu yapması beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam edeceğini ve bölgenin yeniden imar faaliyetlerine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Gazze'de Filistin halkının haklarını korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulacak uluslararası mekanizmalarda Türkiye'nin yer alma iradesini yinelemesi beklenen Bakan Fidan, Batı Şeria'da artan İsrail baskısına, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunacak. Fidan'ın konuşmasında, Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik güçlü desteğini de bir kez daha teyit edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
