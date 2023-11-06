Gaziantep'teki minik öğrenciler Filistin'e yardım eli uzattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı. İslahiye Müftüsü Hasan Kiraz, minik öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde müftülük bünyesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Minik öğrenciler "Müslüman Müslüman'ın Kardeşidir" sloganıyla kumbaralarında biriken parayı ve harçlıklarını Filistin'e bağışladı???????.

İslahiye Müftüsü Hasan Kiraz, yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızın büyüklere örnek olmaları, Gazze'deki ateş altındaki mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım eli uzatmalarından dolayı öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.???????