Gazetecinin sorduğu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Irkçısın sen

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından gazetecilerden soru alan Erdoğan, buradaki bir gazetecinin "Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sorusuna, "Irkçısın sen" sözleri ile tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında zirve boyunca yaptığı görüşmeleri anlatırken bir gazetecinin yönelttiği soruya tepki gösterdi.

"FARKLI BİR IRKÇILIK İÇERİSİNDESİNİZ"

Erdoğan gazetecinin "Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sözlerine; "Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla herhangi bir sorunumuz olmadığı gibi" açıklamaları ile tepki gösterdi.

BİDEN OLUMLU TAVIR İÇERİSİNDE

Erdoğan aynı gazetecinin F-16 sorusuna ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 konusunda olumlu bir tavırda olduğunu vurgulayarak "Daha önce de New York'ta yaptığım görüşmelerde Cumhuriyetçilerin de olumlu yaklaştıklarını kendilerinden dinledim" ifadelerini kullandı.