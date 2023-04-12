Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaspçılar yol kesip kadının üzerinde ne varsa aldı, erkek arkadaşı arkasına bile bakmadan kaçtı

Dünya Haberleri

İnternete düşen bir gasp videosu kısa sürede gündem oldu. Sokakta yürüyen bir çiftin yolu motosikletli iki soyguncu tarafından kesilirken, gaspçılar kadının üzerinde ne var ne yok aldılar. Kadının gasp edildiği o dakikalarda yanındaki erkek arkadaşının arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Hangi ülkede kaydedildiği henüz bilinmeyen görüntülerde sokakta yürüyen bir çift gaspa uğradı. Motosikletle yaklaşan silahlı iki soyguncu geç kızın gözlüğü ve belindeki çantayı gasp etti.

TERS İSTİKAMETTE KOŞARAK KAÇTI

Genç kadın korku içinde üzerindeki her şeyi teslim ederken erkek arkadaşı ters istikamette koşarak olay yerinden kaçtı. Genç kız daha sonra ne yapacağını bilmez bir halde aksi yönde yürümeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya 3. Sayfa Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title