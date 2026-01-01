Haberler

'Ganalı Nuh' gözaltına alındı

'Ganalı Nuh' gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Polisi, 'Ebo Noah' adıyla tanınan Evans Eshun'u, kamu düzenini bozabilecek siber içeriklerin önlenmesi amacıyla gözaltına aldı. Eshun'un resmi suçlaması ve mahkeme tarihi henüz belli değil.

GANA Polis Teşkilatı, 'Ebo Noah' adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Gana Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Evans Eshun'un Polis Genel Müfettişliği'ne bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, hakkında resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası