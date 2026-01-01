'Ganalı Nuh' gözaltına alındı

GANA Polis Teşkilatı, 'Ebo Noah' adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Gana Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Evans Eshun'un Polis Genel Müfettişliği'ne bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, hakkında resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı kaydedildi.