Gana'da Askeri Helikopter Kazası: İki Bakan Hayatını Kaybetti
Gana Genelkurmay Başkanı, düşen askeri helikopterde Savunma Bakanı ve Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı'nın aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kaza ulusal bir trajedi olarak değerlendiriliyor.
GANA'da düşen askeri helikopterdeki 2 bakanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, askeri helikopterin Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğünü belirtti. Debrah, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın ulusal bir trajedi olduğunu vurgulayan Debrah, bir sonraki duyuruya kadar tüm bayrakların yarıya indirilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya