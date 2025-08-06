Gana'da Askeri Helikopter Kazası: İki Bakan Hayatını Kaybetti

GANA'da düşen askeri helikopterdeki 2 bakanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, askeri helikopterin Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğünü belirtti. Debrah, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın ulusal bir trajedi olduğunu vurgulayan Debrah, bir sonraki duyuruya kadar tüm bayrakların yarıya indirilmesi gerektiğini kaydetti.