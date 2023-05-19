Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin sergilendiği Barış Anıtı Müzesi'ne yaptığı ziyaretle başladı.

- G7 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı

Liderlerden Hiroşima Barış Anıtı müzesine ziyaret

TOKYO - Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin sergilendiği Barış Anıtı Müzesi'ne yaptığı ziyaretle başladı.

Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen 3 günlük G7 Liderler Zirvesi, bugün resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı zirvenin ilk gününde Japonya Başbakanı Fumio Kishida, G7 liderleriyle birlikte 1945'te yaşanan atom bombası trajedisine dair eserlerin sergilendiği Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni gezdi. Ziyaretin ardından liderler, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara çelenk bıraktı.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaret, Barack Obama'nın 2016'daki ziyareti sonrasında görevdeki bir ABD başkanının Hiroşima'ya yaptığı ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Pazar gününe kadar devam edecek G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı, Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi küresel güvenlik meselelerinin yanı sıra, küresel ekonomi ve teknoloji gibi konular masaya yatırılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de Japonya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek G7 Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

ABD tarafından 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara neden olmuştu.