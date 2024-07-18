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Fransız Katolik rahip Abbé Pierre cinsel saldırıyla suçlanıyor

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Fransız Katolik rahip Abbé Pierre, ölümünden 17 yıl sonra cinsel saldırıyla suçlanıyor. Pierre'in 1970 ile 2005 yılları arasında yedi kadına cinsel saldırıda bulunduğu ya da taciz ettiği iddiaları ülkeyi derinden sarstı.

Evsizlerin savunucusu olarak anılan Fransız Katolik rahip Abbé Pierre, ölümünden 17 yıl sonra cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Fransa'nın en saygın isimlerinden biri olan Abbé Pierre Ocak 2007'de 94 yaşında hayatını kaybetti.

Pierre'in 1970 ile 2005 yılları arasında yedi kadına cinsel saldırıda bulunduğu ya da taciz ettiği iddiaları ülkeyi derinden sarstı.

İddiaların haberi Pierre'in kurucusu olduğu Emmaus adlı yoksullukla mücadele hareketi tarafından duyuruldu. Örgüt, yedi kadının ifadesini aldığını ve onlara inandıklarını açıkladı.

Emmaus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu ifşaatlar, Abbé Pierre figürünün önemli bir rol oynadığı kuruluşumuzu sarstı. Hepimiz onun hikayesini ve mesajını biliyoruz. Bu eylemler, her şeyden önce yoksulluk, yoksunluk ve dışlanmaya karşı verdiği mücadeleyle tanınan bu adama bakış açımızı derinden değiştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Abbé Pierre, yaşamı boyunca defalarca ulusal popülerlik anketlerinde üst sıralarda yer aldı. Yoksullukla mücadele için oluşturduğu hareket, çok sayıda ülkede yankı buldu ve Emmaus pansiyonları dünyada yaygınlaştı.

2007 yılında öldüğünde dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Fransa'nın "muazzam bir figürü, bir vicdanı, iyiliğin vücut bulmuş halini" kaybettiğini söyledi.

Emmaus, iddiaları bir yıl önce, "Abbé Pierre tarafından cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının ilk elden açıklamasını" duyduktan sonra incelemeye başladığını söyledi.

Kuruluş soruşturmayı sürdürmesi için üçüncü bir şirketi görevlendirdi. Soruşturma, biri o sırada 18 yaşın altında olan altı kadını ilgilendiren diğer bazı olayları gün ışığına çıkardı.

Emmaus, "Kaç kişinin etkilendiğini tahmin etmek zor olsa da, başka insanların da etkilendiğini düşünmek makul" dedi.

Yardım kuruluşu, yaşadıklarıyla ilgili konuşan kadınların "cesaretini" takdir etti ve "Onlara inanıyoruz, bu tahammül edilemez eylemlerin iz bıraktığını biliyoruz ve onların yanındayız" açıklamasını yaptı.

İddialar Fransız basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Sol görüşlü Libération gazetesi olayları Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar konusundaki "uzun sessizlik yemininin" dağılmasının bir parçası olarak değerlendirdi ve MeToo hareketinden önce kadınların iddialarının duyulmayacağı yorumunu yaptı.

Emmaus, Abbé Pierre tarafından "kabul edilemez davranışlara" maruz kalmış ya da tanık olmuş kişilerden ifade toplamak için gizli bir sistem kurduğunu ve onları öne çıkmaya davet ettiğini söyledi. Bu kişilere rehberlik ve destek sağlanacağı belirtildi.

BBC

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