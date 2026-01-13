Haberler

Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı

Güncelleme:
Fransa, İran'daki artan güvenlik kaygıları üzerine Tahran Büyükelçiliği'nde görevli zorunlu olmayan personelini ülkeyi terk etmeye yönlendirdi. AFP kaynaklarına göre diplomatlar, İran'daki protestolar ve gerilimin tırmanması nedeniyle son iki gün içinde ülkeden ayrıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, İran'da göstericilere yönelik şiddeti kınadı.

DİPLOMATİK PERSONEL ÜLKEYİ TERK EDİYOR

GÜVENLİK KAYGILARI ARTIYOR

MACRON'DAN "ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNANLARIN YANINDAYIZ" MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da haklarını arayan göstericilere yönelik şiddeti kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İranlı kadın ve erkeklerin cesaretine dikkat çekti. Macron şu ifadeleri kullandı:

"Haklarına saygı duyulmasını cesurca talep eden İranlı kadın ve erkekleri körü körüne vuran devlet şiddetini kınıyorum. Temel özgürlüklere saygı evrensel bir gerekliliktir ve biz bu özgürlükleri savunanların yanındayız."

