Haberler

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, Orta Doğu'daki Fransız askeri üslerinin ABD uçakları tarafından geçici olarak kullanılmasına izin verdiğini açıklayarak bölgedeki artan gerilim nedeniyle müttefikler arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirildiğini duyurdu.

  • Fransa, ABD askeri uçaklarının Orta Doğu'daki Fransız askeri üslerini geçici olarak kullanmasına izin verdi.
  • ABD uçakları Fransa'nın Orta Doğu'daki tüm askeri üslerine erişim hakkı elde etti.
  • Bu izin geçici bir düzenleme kapsamında verildi ve kalıcı değil.

Fransa, ABD'ye ait askeri uçakların Orta Doğu'daki Fransız askeri üslerini geçici olarak kullanmasına izin verdi. Fransız Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada söz konusu iznin "geçici bir düzenleme" kapsamında verildiğini duyurdu.

Açıklamada, ABD uçaklarının Fransa'nın bölgedeki tüm askeri üslerine erişim hakkı elde ettiği belirtildi. Ancak bu iznin kalıcı olmadığı ve mevcut güvenlik koşulları nedeniyle geçici olarak uygulamaya konulduğu ifade edildi.

BİRÇOK NOKTADA ASKERİ VARLIĞI BULUNUYOR

Fransa'nın Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda askeri varlığı bulunuyor. Bu üsler, bölgedeki operasyonlar, istihbarat faaliyetleri ve askeri koordinasyon açısından stratejik önem taşıyor. Kararın, Orta Doğu'da giderek tırmanan askeri gerilim ve devam eden savaş nedeniyle müttefikler arasında askeri koordinasyonun artırılması amacıyla alındığı değerlendiriliyor.

Fransız yetkililer, kararın detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmazken, ABD uçaklarının söz konusu üsleri hangi kapsamda kullanacağı konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlara göre bu adım, Batılı müttefiklerin bölgedeki askeri hazırlıklarını güçlendirmeye yönelik önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

NATO savaşa girecek mi? Rutte tartışmaya noktayı koydu
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
'Dünyanın en güzel futbolcusu' en sonunda isyan etti

"Emeğim görülmüyor" diyerek isyan etti
Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış

Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış