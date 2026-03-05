Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Fransa, ABD'ye ait askeri uçakların Orta Doğu'daki Fransız askeri üslerini geçici olarak kullanmasına izin verdi. Fransız Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada söz konusu iznin "geçici bir düzenleme" kapsamında verildiğini duyurdu.

Açıklamada, ABD uçaklarının Fransa'nın bölgedeki tüm askeri üslerine erişim hakkı elde ettiği belirtildi. Ancak bu iznin kalıcı olmadığı ve mevcut güvenlik koşulları nedeniyle geçici olarak uygulamaya konulduğu ifade edildi.

BİRÇOK NOKTADA ASKERİ VARLIĞI BULUNUYOR

Fransa'nın Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda askeri varlığı bulunuyor. Bu üsler, bölgedeki operasyonlar, istihbarat faaliyetleri ve askeri koordinasyon açısından stratejik önem taşıyor. Kararın, Orta Doğu'da giderek tırmanan askeri gerilim ve devam eden savaş nedeniyle müttefikler arasında askeri koordinasyonun artırılması amacıyla alındığı değerlendiriliyor.

Fransız yetkililer, kararın detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmazken, ABD uçaklarının söz konusu üsleri hangi kapsamda kullanacağı konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlara göre bu adım, Batılı müttefiklerin bölgedeki askeri hazırlıklarını güçlendirmeye yönelik önemli bir gelişme olarak görülüyor.