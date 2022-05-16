Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu! 30 yıl aradan sonra ilk kadın isim - Haberler

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Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu! 30 yıl aradan sonra ilk kadın isim

AA - Esra Taşkın - Dünya
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Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı. Borne, 1992'den beri bu göreve atanan ilk kadın siyasetçi oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Başbakanını belirledi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Elisabeth Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.

ÇEŞİTLİ BAKANLIKLARDA GÖREV ALDI

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.

FRANSA'NIN İKİNCİ KADIN BAŞBAKANI

Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa'nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson, 2 Nisan 1992'de görevden ayrılmıştı. Böylelikle yeni Başbakan Elisabeth Borne, 30 yıl aradan sonra Fransa'daki ilk kadın başbakan unvanını aldı.

AA / Esra Taşkın - Dünya

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