Fransa'nın Nantes Kentinde Elektrik Arızası: Çok Sayıda Ev Elektriksiz Kaldı
Fransa'nın Nantes kentinde meydana gelen elektrik şebekesi arızası nedeniyle Sainte-Luce-sur-Loire ve Carquefou bölgelerinde çok sayıda ev elektriğe kesinti yaşadı. Arıza halen giderilemedi ve en az 700 haneye elektrik verilemiyor.
Fransa'nın Nantes kentinde elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle çok sayıda evin elektriği kesildi.
France Bleu'nün haberine göre, Nantes'in kuzey bölgesinde öğleye doğru başlayan arıza nedeniyle Sainte-Luce-sur-Loire ve Carquefou bölgeleri elektriksiz kaldı.
Şu ana kadar en az 700 haneye elektrik verilemezken arıza halen giderilmiş değil.
Ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, arızanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
Kaynak: AA / Dünya