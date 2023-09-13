Fransa'nın Nantes Kentinde Elektrik Arızası: Çok Sayıda Ev Elektriksiz Kaldı

Fransa'nın Nantes kentinde meydana gelen elektrik şebekesi arızası nedeniyle Sainte-Luce-sur-Loire ve Carquefou bölgelerinde çok sayıda ev elektriğe kesinti yaşadı. Arıza halen giderilemedi ve en az 700 haneye elektrik verilemiyor.