Macron, Grönland'da düzenlenecek tatbikatlara Fransız askeri birliklerini gönderecek

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'nın talebi üzerine Grönland'da düzenlenecek ortak tatbikatlara katılacaklarını açıkladı. İlk Fransız askerlerinin yola çıktığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Grönland'da Danimarka tarafından düzenlenen ortak tatbikatlara, yani 'Arktik Dayanıklılık Operasyonu'na katılmasına karar verdim" açıklamasında bulundu.

İlk Fransız askeri birliklerinin yola çıktığını bildiren Macron, "Diğerleri de yakında onları takip edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
