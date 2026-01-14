Haberler

Fransa, Grönland'da konsolosluk açacak

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacaklarını duyurdu. Barrot, bu adım ile Fransız varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Grönland'da konsolosluk açma kararı aldıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, katıldığı bir radyo programında, Grönland ile ilgili açıklamada bulundu. Barrot, Fransa'nın, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini belirten Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının bu niyetin göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
