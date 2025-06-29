Fransa, Filistin Devletini Tanıyacak

Fransa, Filistin Devletini Tanıyacak
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin devletini tanımak için kararlılıklarını vurguladı ve Gazze'deki saldırılarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Barrot, Gazze'de son bir ayda gıda dağıtımı sırasında 500 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Barrot, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi için gerekçe olmadığını belirterek, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız. Bu, tüm ilgili tarafları bu devletin varlığını mümkün kılacak koşulları oluşturmaya sevk edecek ortak bir hareket çerçevesinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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