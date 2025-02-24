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Fransa'daki Rus Başkonsolosluğu'na saldırı

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Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıl dönümünde Fransa'nın Marsilya kentindeki Rus Konsolosluğu'nda patlama yaşandığı bildirildi. Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını, ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

Fransa Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu. Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI

RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı. Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.

Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde gelmesi dikkat çekti.

Fransa'daki Rus Başkonsolosluğu'na saldırı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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