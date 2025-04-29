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Fransa'da Türk Ailesinin Evinde Yangın: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Fransa'da Türk Ailesinin Evinde Yangın: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Fransa'nın Strasbourg kentinde bir Türk ailenin evinde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FRANSA'nın Strasbourg kentinde Türk ailenin evinde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan 5 yaşındaki kardeşleri Melek Kuru ise hastaneye kaldırıldı. Melek Kuru, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bidirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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