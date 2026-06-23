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Fransa'da Sıcak Hava Dalgası 18 Kişinin Hayatını Aldı

Fransa'da Sıcak Hava Dalgası 18 Kişinin Hayatını Aldı
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Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle aralarında iki çocuğun da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirdi. Carpentras'ta araçta baygın bulunan 2 ve 4 yaşındaki çocuklar kurtarılamazken, Bordeaux'da 80-95 yaş arası üç kişi sıcaklık rekoru kırılan bölgede hayatını kaybetti. Ayrıca 13 kişi boğuldu.

FRANSA'da aralarında iki çocuğun da bulunduğu 18 kişinin sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Savcılık, Fransa'nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun evlerinin önündeki aile aracında anneleri tarafından baygın halde bulunduğunu açıkladı. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen çocukların kurtarılamadığı belirtildi.

Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin hafta sonu sıcak hava dalgasına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Fransa'nın batısındaki Bordeaux'da sıcaklığın 41,9 dereceye yükselerek geçen ağustosta kaydedilen rekoru aştığı ifade edildi.

Fransız Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesiye kadar 13 kişinin boğulduğunun bildirilmesinin ardından, 'Yalnızca denetimli alanlarda yüzün' uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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