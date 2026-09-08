Haberler

Fransa'da Renoir Müzesi'nde soygun: 9 milyon avroluk eser çalındı

Fransa'da Renoir Müzesi'nde soygun: 9 milyon avroluk eser çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FRANSA'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon avro olan dört sanat eserini çaldı.

FRANSA'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon avro olan dört sanat eserini çaldı.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişinin yaklaşık 9 milyon avro değerinde sanat eserlerini çaldığı bildirildi. Hırsızların, dört tabloyu çerçevelerinden keserek aldığı ve yerel saatle 05.48'de devreye giren alarmın ardından müzeden kaçtıkları belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, müze bahçesinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen iki fermuarlı çanta buldu. Müze yönetiminin ise içerideki hasar ve çalınan diğer olası eserlere ilişkin tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın Fransa Organize Suçlarla Mücadele Alt Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın yaşamının son dönemini geçirdiği Les Collettes Malikanesi'nde kurulan müzede; sanatçıya ait 10 orijinal tablo, yaklaşık 40 heykel, kişisel eşyalar, mobilyalar ve tarihi arşivler yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı

Görüntüler fena! Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var

Köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı