Fransa'da Paraşüt Okuluna Ait Uçak Düştü: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu pilot ile 10 yolcu yaşamını yitirdi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında, paraşüt okuluna ait bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransız yerel valilikten yapılan açıklamada, kazada pilotun yanı sıra uçakta bulunan 5 öğrenci ile 5 eğitmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Kaynak: ANKA