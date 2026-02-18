Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

FRANSA'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Fransa'da Nils Fırtınası'nın etkili olmaya başladığı 10 Şubat'tan itibaren olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Yetkililer, Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde ise 2 bin evde su baskınları meydana geldiğini duyurdu. Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu açıkladı.

