Haberler

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 2 bin evde su baskınları meydana geldi.

FRANSA'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Fransa'da Nils Fırtınası'nın etkili olmaya başladığı 10 Şubat'tan itibaren olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Yetkililer, Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde ise 2 bin evde su baskınları meydana geldiğini duyurdu. Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı