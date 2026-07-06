Fransa'da Müzeden Milyonlarca Avroluk Mücevher Çalındı
Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lalique Müzesi'ne düzenlenen soygunla, milyonlarca avro değerinde mücevher çalındı. Hırsızlar, giriş kapısı ve vitrinleri kırarak yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzeye girdi. Belediye Başkanı, alarm ve güvenlik sisteminin devrede olduğunu ancak soygunun engellenemediğini açıkladı.
FRANSA'nın kuzeydoğusundaki bir müzeden milyonlarca avroluk mücevher çalındığı bildirildi.
Fransa basını, dün yerel saatle 05.30 sıralarında Bas-Rhin vilayetine bağlı Wingen-sur-Moder kentindeki Lalique Müzesi'nde soygun gerçekleştirildiğini duyurdu. Hırsızların, Fransız cam ve mücevher ustası Rene Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzenin giriş kapısı ile 6 vitrinini kırdığı belirtildi. Yetkililer, soygunda milyonlarca avro değerindeki mücevherlerin çalındığını açıkladı.
Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, soygunla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyerek, hırsızların müzeye girdiği sırada alarmların ve güvenlik sisteminin devrede olduğunu aktardı.