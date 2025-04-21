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Fransa'da Hapishanelere Yeni Saldırılar Gerçekleşti

Fransa'da Hapishanelere Yeni Saldırılar Gerçekleşti
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Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hapishane personeline yönelik saldırıların arttığını belirtti. Saldırılarda yaralanan olmamasına rağmen bu eylemlerin devlet otoritesine karşı bir aşağılama olduğunu vurguladı.

FRANSA Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hapishanelere yeni saldırıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hapishane personelinin saldırılarla yeniden hedef alındığını kaydetti. Darmanin, saldırılarda yaralanan olmadığını fakat hapishanelerde düzen ve otoritenin yeniden tesis edildiği dönemde yapılan bu saldırıların devleti 'aşağılama' niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığı'nın failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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