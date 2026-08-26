Fransa'da 12 İlde Fırtına Alarmı
Fransa'da Meteo-France, dolu ve şiddetli yağış riskine karşı 12 ilde turuncu alarm verileceğini duyurdu. Yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak alarm, Charente, Deux-Sevres ve Indre-et-Loire'ı da kapsıyor.
FRANSA'da fırtına riski nedeniyle 12 ilde turuncu alarma geçileceği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France; Charente, Deux-Sevres ile Indre-et-Loire'ın da aralarında olduğu toplam 12 ilde dolu ve şiddetli yağış görülebileceğini açıkladı. Fırtına riski nedeniyle söz konusu illerde yerel saatle 18.00'den itibaren turuncu alarma geçileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı