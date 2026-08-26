Haberler

Fransa'da 12 İlde Fırtına Alarmı

Fransa'da 12 İlde Fırtına Alarmı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Meteo-France, dolu ve şiddetli yağış riskine karşı 12 ilde turuncu alarm verileceğini duyurdu. Yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak alarm, Charente, Deux-Sevres ve Indre-et-Loire'ı da kapsıyor.

FRANSA'da fırtına riski nedeniyle 12 ilde turuncu alarma geçileceği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France; Charente, Deux-Sevres ile Indre-et-Loire'ın da aralarında olduğu toplam 12 ilde dolu ve şiddetli yağış görülebileceğini açıkladı. Fırtına riski nedeniyle söz konusu illerde yerel saatle 18.00'den itibaren turuncu alarma geçileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Eşek, muhtara saldırdı
Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?

Sözcü Peskov doğruladı! CIA Direktöründen sürpriz ziyaret
Lyon taraftarları Fenerbahçe'yi uyutmadı

Fransızlar fena korkmuş! Sabaha kadar uyutmadılar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi