Fransa'da 12 İlde Fırtına Alarmı

FRANSA'da fırtına riski nedeniyle 12 ilde turuncu alarma geçileceği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France; Charente, Deux-Sevres ile Indre-et-Loire'ın da aralarında olduğu toplam 12 ilde dolu ve şiddetli yağış görülebileceğini açıkladı. Fırtına riski nedeniyle söz konusu illerde yerel saatle 18.00'den itibaren turuncu alarma geçileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı