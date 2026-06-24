Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı

FRANSA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen bir insani yardım doktorunda ilk Ebola vakasının görüldüğünü duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insani yardım doktoru olarak görev alan ve Fransa'ya yeni dönen bir kişide Ebola virüsü görüldüğünü açıkladı. Yetkililer, hastanın özel bir sağlık tesisine kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu belirterek, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin tespiti için kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, belirlenen kişilerin bölgesel sağlık kuruluşları tarafından bilgilendirileceği, 21 gün ev izolasyonuna alınacağı ve bu sürede yakından izleneceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı