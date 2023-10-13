Fransa'da bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü
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Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Şüpheli ve erkek kardeşi gözaltına alındı.
Fransa'nın kuzeyinde bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre bir kişi, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinin merkezinde bir liseye girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Polis şüpheliyi ve erkek kardeşini gözaltına aldı.
Şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya