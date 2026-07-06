Fransa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 16 Vilayette 'Turuncu Alarm' Verildi

FRANSA'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 16 vilayette 'turuncu alarm' verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güney ve güneybatısında olmak üzere 16 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıkladı. Geçen ay rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'nın ay ortasına kadar yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı