Frankfurt'ta Merkez Tren İstasyonu'nda El Bombası Bulundu

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Merkez Tren İstasyonu'nda el bombası bulundu. Metro ve tren seferleri askıya alınırken, yolcular tahliye edildi. Polis olayın İsrail-Filistin çatışmalarıyla bir bağlantısı olmadığını belirtti.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Merkez Tren İstasyonu'nda el bombası bulundu.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki birçok metro ve tren hattının kesiştiği Merkez Tren İstasyonu'nda el bombası bulundu. Güvenlik güçleri, el bombası nedeniyle metro ve tren seferleri askıya alınırken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

Hessen Eyaleti Kriminal Polis Bürosu'ndan patlayıcı uzmanları, metronun B katındaki bir duvarın üzerinde pimi çekilmemiş haldeki el bombasını etkisiz hale getirerek, incelemek üzere el koydu. İstasyondaki tehlikenin geçmesinin ardından 3 saat sonra seferler yeniden normale döndü.

Polis, olayın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarla bir bağının olduğuna dair bir gösterge olmadığını belirterek, parmak izi, DNA örnekleri ve güvenlik kameralarından elde edilen kayıtların incelendiğini ifade etti. Polis ayrıca, el bombasını istasyona yerleştiren maskeli şüphelinin görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. - FRANKFURT