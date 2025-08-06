Fort Stewart Askeri Üssü'nde Silahlı Saldırı: 5 Asker Yaralı

Fort Stewart Askeri Üssü'nde Silahlı Saldırı: 5 Asker Yaralı
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 asker yaralandı. Üs, güvenlik önlemleri nedeniyle kısmi olarak kapatıldı; saldırgan yakalandı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırı nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.

Fort Stewart Üssü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, üsse bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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