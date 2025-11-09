Florida'da Polisten Kaçan Sürücü Gece Kulübüne Girdi: 4 Ölü, 13 Yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan bir sürücü, aşırı hızla girdiği gece kulübünde 4 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, sürücünün polisin durdurma girişiminden kaçarken yaşandı.
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücü otomobiliyle gece kulübüne girdi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Tampa Polis Departmanı, otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücünün, polislerin durdurma girişiminden kaçtığını belirtti. Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişinin kaza yerinde, 1 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kazada 2'si ağır 13 kişi de yaralandı.
