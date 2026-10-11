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Florida'da kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişiyi öldürdü, 4 eyalette elektrik kesildi

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Florida'da kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişiyi öldürdü, 4 eyalette elektrik kesildi
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ABD'nin Florida eyaletinde kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi'de cumartesi öğle saatleri itibarıyla 800 binden fazla kişiye elektrik verilemedi.

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Destin kenti yakınlarında kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası, bölgede hasara yol açtı. Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, kasırganın ardından 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Florida ve Alabama eyaletlerinde devrilen ağaçların altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kasırganın ilerleyen saatlerde tropikal sonrası siklona dönüşerek zayıfladığı kaydedildi.

Elektrik kesintilerini takip eden platformun verilerine göre, cumartesi öğle saatleri itibarıyla Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde 800 binden fazla kişiye aboneye elektrik verilemedi. Yıkılan ağaçlar ve enkazın bölgedeki geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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