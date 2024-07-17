Floransa'da, Bacchus heykeline cinsel ilişki taklidi yapan kadın turist, büyük tepki çekti

Floransa'da, değerli Bacchus heykeline cinsel ilişki taklidi yapan kadın turist infial yarattı; yetkililer saygısız tatilcilere karşı sert önlemler talep ediyor.

Milliyeti bilinmeyen sarışın turist, Giambologna'nın Bacchus heykelinin yanına tırmanarak bronz heykeli öpüyormuş gibi yaparken görüldü. Kot şort ve siyah tişört giyen kadın, bir arkadaşı fotoğraf çekerken heykele uygunsuz hareketler yaptı. Siyah şortlu ikinci kadın ise heykelin önünde diz çökerek cinsel bir eylemi taklit etti.

Yetkililer, saygısız tatilcilere karşı sert bir "sıfır tolerans" uygulanmasını talep ediyor. Kültürel miras kuruluşu Confcultura'dan Patrizia Asproni, "Singapur modelini uygulamamız gerekiyor: sıkı kontroller, yüksek para cezaları, sıfır tolerans," dedi.

Polis şefi Antonella Ranaldi, turistlerin hoş karşılandığını ancak anıtlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Görüntüler İtalya'da hızla yayıldı ve yerel halk tepki gösterdi.

Bu olay, İtalya'daki tarihi eserlere yönelik son dönemde artan saygısızlık vakalarından biri. Geçen ay Pompei'de bir turist antik duvara adını kazırken yakalandı. Benzer şekilde, Floransa'da iki Alman turist tarihi Vasari Koridoru'na grafiti yaptı.

Yetkililer, yüksek sezon yaklaşırken ülkenin önemli noktalarını daha sıkı denetleyeceklerini belirtiyor. Amaç, İtalya'nın zengin kültürel mirasını korumak ve saygısız davranışları engellemek.