Finlandiya eski Başbakanı Sanna Marin özel hayatının tartışılmamasını istedi

NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya'da eski Başbakan Sanna Marin ve kabinesi, görevi dün yeni Başbakan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi'nin kabinesine devretti. Özel hayatı son zamanlarda sıkça basına konu olan Marin, özel hayatının daha fazla tartışılmamasını istedi.

Finlandiya eski Başbakanı Sanna Marin, bugün sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak "Başbakan rolünde özel hayatımla ilgili haberler hakkında, mantıksız ve tamamen abartılı görünse de basına yorum yapmadım veya basını eleştirmedim.